Искать мины начали в Египте после взрыва у пирамид

Силы безопасности Египта стали искать мины по всему району после взрыва у египетских пирамид. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Как отмечается, искать мины решили после инцидента, который произошел 19 мая возле пирамид. Уточняется, что взрыв раздался возле туристического автобуса.

По словам источника, в настоящее время специалисты ищут другие мины, которые могли быть заложены в этой местности.

По последним данным, из-за взрыва около пирамид Египта пострадали 17 человек. Выяснилось, что россиян среди пострадавших при взрыве рядом с туристическим автобусом нет.

Ранее сообщалось, что появилось видео с места взрыва в Египте.