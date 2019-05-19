Массовая драка произошла в поезде Новосибирск-Барнаул

Глава отделения информации и общественных связей Управления на транспорте МВД России по СФО Анна Щербакова сообщила, что в пассажирском поезде Новосибирск-Барнаул произошел массовый конфликт с участием 14 человек. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, после инцидента 12 человек были задержаны, личности еще двоих участников драки, которые сошли с поезда до прибытия в Барнаул, устанавливаются. Пострадавших в результате конфликта нет, добавили в ведомстве.

Щербакова добавила, что по факту драки проводится проверка.

Ранее сообщалось, что афроамериканцы и туркмены устроили массовую драку в Днепре.