На Украине произошел взрыв в банке, есть пострадавшие

В Луганской области на Украине мужчина взорвал гранату в банковском отделении, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщает местная полиция.

Отмечается, что инцидент произошел в 16.30 в городе Старобельске. Устроивший взрыв скончался на месте.

«Телесные повреждения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц», — говорится в сообщении.

Как уточняется, пострадали три местных жителя, два банковских служащих и полицейский.

Ранее поступило сообщение об угрозе взрыва у метро «Сокол» в Москве.