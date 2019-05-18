На Украине произошел взрыв в банке, есть пострадавшие
В Луганской области на Украине мужчина взорвал гранату в банковском отделении, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщает местная полиция.
Отмечается, что инцидент произошел в 16.30 в городе Старобельске. Устроивший взрыв скончался на месте.
«Телесные повреждения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц», — говорится в сообщении.
Как уточняется, пострадали три местных жителя, два банковских служащих и полицейский.
Ранее поступило сообщение об угрозе взрыва у метро «Сокол» в Москве.