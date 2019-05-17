Два Boeing 737-800 столкнулись при рулении в аэропорту

В аэропорту Чехии два самолета Boeing 737-800 столкнулись во время руления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационно-справочную службу воздушной гавани Праги.

Как отмечается, инцидент произошел во время руления лайнеров до того, как они выехали на взлетно-посадочную полосу.

«Крылья лайнеров соприкоснулись», — уточнили в справочной службе авиаузла.

Уточняется, что никто из пассажиров не пострадал.

Ранее сообщалось, что в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.