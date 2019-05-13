Дело участников «Нового величия» передали в прокуратуру
Следствие направило в прокуратуру уголовное дело о восьми фигурантах дела «Нового величия», сообщает РИА «Новости».
Об этом сообщил адвокат фигурантки дела Марии Дубовик Максим Пашков.
Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после этого материалы передадут в суд для рассмотрения по существу.
Десять участников «Новое величие» арестовали в марте прошлого года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества.
В апреле суд вынес второй приговор по делу «Нового величия».