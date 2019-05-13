Пьяный житель Ставрополья обстрелял семерых собутыльников

В Предгорном районе Ставропольского края пьяный мужчина 10 мая выстрелил в семь человек, в компании которых распивал спиртные напитки. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления СК России.

По данным ведомства, во время застолья у 32-летнего мужчины возник конфликт с одним из его знакомых.

«Взяв из дома охотничье гладкоствольное ружье, он произвел не менее 10 выстрелов в обидчика и находившихся рядом с ним людей», — говорится в сообщении СК.

В результате происшествия ранения получили семь человек, им была оказана медицинская помощь, угрозы их жизням в настоящее время нет.

В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общественно опасным способом.

Ранее полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным трактористом.