В МВД по Мордовии оправдались за одинаковые портреты на «Бессмертном полку»

Глава МВД по республике Мордовия Юрий Арсентьев и прокурор Александр Филимонов несли на акции «Бессмертный полк» 9 мая два одинаковых портрета, так как министр позволил друзьям выйти на акцию 9 мая со снимком своего деда. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Ранее ведомство опубликовало фотографии с шествия «Бессмертного полка» в Мордовии, на одной из которых местные прокурор, генерал и епископ пронесли одинаковые снимки, подписанные разными именами. Позднее публикация была удалена с сайта МВД.

«Это не путаница. Просто наш руководитель дал возможность нести портрет своего деда своим друзьям…», — заявили в ведомстве.

При этом объяснить, почему участники акции решили подписать фотографии разными именами — Кудашкин Матвей Андреевич и Кудашкин Андрей Матвеевич — в пресс-службе не смогли, пообещав предоставить комментарий в понедельник, 13 мая.