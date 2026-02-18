Аналитик Меркурис заявил об очень некомфортном положении Украины в Женеве

Украина оказалась в крайне некомфортном положении на трехсторонних переговорах с Россией и США в Женеве, поскольку ранее именно Киев срывал дипломатический процесс. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, представители Украины явно недовольны тем, что российская сторона воспринимает нынешние переговоры как продолжение стамбульских переговоров, прошедших летом 2025 года, а также тех, которые состоялись в Стамбуле и Белоруссии весной 2022 года. Киев дважды предпринимал попытки выйти из этих переговоров, напомнил Меркурис.

По мнению аналитика, именно поэтому любое детальное обсуждение устройства Украины по завершении конфликта, предлагаемое Россией, встречает неоднозначную реакцию Киева.

Меркурис отметил, что новая встреча может быть очень некомфортной для Украины, поскольку Россия задает вопросы о гарантиях безопасности, о которых Вашингтон говорил Киеву, а также снова требует показать мирное соглашение, которое якобы существует и готово к подписанию.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины проходит 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее Киев срывал переговорный процесс, стремясь избежать обсуждения устройства страны после конфликта.