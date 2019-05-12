«Есть слона по бифштексам»: как включиться в работу после майских праздников
Кандидат психологических наук Кристина Иваненко рассказала, как включиться в работу после майских праздников. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, вернуться в рабочий ритм после праздников поможет составление планов по дням и неделям.
«Лучше всего прописать для себя список целей, которые будут первоочередными при выходе с отдыха», — отметила Иваненко.
Также она добавила, что лучше «есть слона по бифштексам», то есть делать большие дела поэтапно: разделить их на несколько конкретных этапов, у каждого из которых должны быть четко обозначенные временные рамки.
Ранее сообщалось, что Минтруд продлит россиянам майские праздники.