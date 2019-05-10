Умер самый пожилой житель России

В Ингушетии скончался самый пожилой житель страны Аппаз Илиев в возрасте 123 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы региона Юнуса-Бек Евкурова.

По его словам, у Илиева было 8 детей, 35 внуков и более 20 правнуков.

По данным пресс-службы, 6 мая мужчина поступил в клиническую больницу с полиорганной недостаточностью. Уточняется, что его состояние было тяжелым, и он впал в кому.

После его смерти власти республики заявили, что соберут документы для его признания старейшим мужчиной на Земле.

Ранее в Минздраве рассказали о привычках долгожителей.