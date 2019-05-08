Памятник Сталину откроют в День Победы в Новосибирске

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В Новосибирске установили памятник Иосифу Сталину на территории обкома КПРФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы инициативной группы по установке памятника Алексея Денисюка.

По его словам, официальное открытие памятника состоится в День Победы 9 мая.

«Открытие состоится завтра в 15.30 (11.30 мск)», — уточнил Денисюк.

Он добавил, что осталось только прикрепить к стене две гранитные плиты с надписями.

Ранее сообщалось, что жителям Новосибирска предложили высказаться об установке памятника Сталину.