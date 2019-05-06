Cколько жителей Мурманской области погибли при крушении SSJ-100, сообщили власти

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что жертвами трагедии в столичном аэропорту Шереметьево стали 26 человек, передает ТАСС.

«У нас из 41 погибшего пассажира 26 - это жители Мурманской области», — отметил Чибис.

По его словам, устанавливается информация о том, что погибший бортпроводник был жителем города Североморск.

Ранее сообщалось, что траур по жертвам SSJ 100 в Шереметьево объявлен в Мурманской области.

5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево с баками, полными топлива. После соприкосновения с землей он загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.