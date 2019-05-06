Появилось видео начала пожара на борту SSJ 100 в Шереметьево из иллюминатора

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Кадры начала пожара самолета SSJ 100 в Шереметьево, снятые на борту самолета, были опубликованы в сети. Видео показывает РИА «Новости».

Видео снял один из пассажиров из иллюминатора. Видно, как горит одно из крыльев самолета. Также на фоне слышны крики людей «Горим». По их голосу понятно, что люди паникуют. Однако кто-то из мужчин пытается успокоить встревоженных пассажиров.

«Горим. Горим. Санечка за мной, бежим», — слышны крики за кадром.

Ранее источник рассказал, как опознают погибших в ЧП с SSJ 100 в Шереметьево.

Накануне лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в «Шереметьево» с баками, полными топлива. После соприкосновения с землей он загорелся. По последним данным, причиной возгорания стала неисправность электроприборов. В результате произошедшего погиб 41 человек.