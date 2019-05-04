КГБ Белоруссии отреагировал на задержание «агента ФСБ»

В белорусском КГБ прокомментировали задержание экс-заместителя госсекретаря Совбеза республики и бывшего главу охраны президента Белоруссии Андрея Втюрина. Об этом сообщается на сайте пресс-службы ведомства.

Втюрина задержали при получении $148,6 тыс. от представителя российской коммерческой структуры «Г», уточнили в ведомстве.

«Накануне он был задержан с поличным... за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь», — добавили в КГБ.

Отмечается, что Втюрину предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 («Получение взятки») УК Белоруссии.

«Оба обвиняемых признали вину», — заключили в КГБ.

В настоящее время их уже заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что лидер страны Александр Лукашенко уволил замгоссекретаря Совбеза за «дискредитирующие проступки».