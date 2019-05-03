Солдат выжил после падения в вулкан Килауэа

Американский солдат смог выжить после падения в кальдеру вулкана Килауэа на Гавайях, сообщает РИА «Новости».

Отмечается. что солдат пытался найти лучшую точку для обзора. 32-летний мужчина перелез через металлические перила на обзорной площадке действующего вулкана, однако почва подалась под тяжестью его ноги, военнослужащий упал и пролетел примерно 21 метр, приземлившись на узкий выступ.

Прибывшие на место происшествия спасатели спустились на стропах к пострадавшему, закрепили его на носилках и подняли наверх.

Отмечается, что пострадавшему стало лучше, и врачи оценили его состояние как стабильное.