Девушку с советской символикой поймала полиция в Одессе

Несовершеннолетняя девушка была задержана в Одессе из-за запрещенной на Украине советской символики на одежде, сообщает ТАСС.

«На Куликовом поле полицейские остановили несовершеннолетнюю девушку с запрещенной украинским законодательством символикой на одежде. Девушку доставили в территориальный отдел полиции, где правоохранители провели с ней разъяснительную работу», — отметили в полиции.

По ее данным, учитывая 15-летний возраст девушки, к административной ответственности был привлечен ее отец «за невыполнение обязанностей по воспитанию дочери».

В апреле 2015 года Верховная рада приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского режимов, а также запретила их пропаганду и символику.