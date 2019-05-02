Атмосферное давление в Москве побило 36-летний рекорд

В четверг, 2 мая, в столице было зафиксировано аномально низкое атмосферное давление, сообщает агентство «Москва» со ссылкой Гидрометцентр России.

По данным метеостанций, к 6.00 атмосферное давление составляло 735,5 мм ртутного столба — это ниже, чем рекорд 3 мая 1983 года, когда атмосферное давление равнялось 737 мм ртутного столба.

В Гидрометцентре не исключает, что атмосферное давление упадет еще ниже.

Ранее синоптики предупредили о падении атмосферного давления в Москве.