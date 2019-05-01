Массовая драка с ножами произошла в Москве

В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.

Как сообщили в ГУ МВД по Москве, у одного из пострадавших ножевое ранение, он был доставлен в больницу. При этом пострадавший отказался писать заявление.

По данным издания, в результате были задержаны 25 человек.