Скелет человека нашли в аэропорту Южно-Сахалинска

В аэропорту Южно-Сахалинска в воскресенье, 28 апреля, у выезда на взлетно-посадочную полосу был обнаружен скелет человека. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК России по Сахалинской области.

По предварительной информации, найденный скелет женский. Для установления обстоятельств смерти останки были направлены в морг, добавили в ведомстве.

Отмечается, что по факту обнаружения скелета проводится процессуальная проверка в порядке, предусмотренном статьями 144, 145 уголовного кодекса России.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет.