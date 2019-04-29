Сбежавшего за заказ наркотиков онлайн россиянина ищут в Индонезии

В Индонезии сотрудники полиции ищут россиянина, который сбежал из полицейского участка на Бали после задержания по подозрению в заказе наркотиков через интернет. Об этом сообщает Jakarta Post со ссылкой на источник в полиции.

По словам источника, 36-летнего россиянина задержали на почте с посылкой из Нидерландов, в которой находились 200 гр наркотического вещества.

«Подозреваемый признал, что он заказал вещество онлайн из Нидерландов, и у него нет разрешения от властей», — отметил источник.

Когда мужчину доставили в местный полицейский участок, он попросил выйти в уборную и не вернулся.

«После того, как он вошел в туалет, сотрудники полиции, ожидающие его снаружи, услышали звук, похожий на что-то падающее. Очевидно, подозреваемый сбежал через небольшое окно туалета и бежал по крышам домов людей», — добавил источник.

В настоящее время россиянина ищут по всей Индонезии.