WP: США выплатят КНДР $2 млн за лечение впавшего в кому студента

Власти КНДР предъявили властям США счет на $2 млн за содержание в больнице американского студента Отто Уомбира, который впал кому в северокорейской тюрьме и впоследствии скончался. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на два источника.

По данным издания, посол США во время поиска пропавшего в Северной Корее американца подписал соглашение об оплате медицинских расходов. Отмечается, что поставить подпись под документом ему поручил американский президент Дональд Трамп.

Источники добавили, что Министерство финансов США получило счет еще в 2017 году. Однако неясно, был ли счет оплачен сразу или же о нем вспомнили в преддверии саммитов Трапма с главой КНДР Ким Чен Ыном.

При этом ранее Трамп возложил ответственность за смерть американского студента на власти КНДР.

Отто Уормбир был осужден в Северной Корее за то, что он сорвал со стены пропагандистский плакат. Тогда его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Молодой человек, вышедший на свободу благодаря посредничеству третьих стран, вскоре умер от болезней дома в Америке.