Тело еще одного горняка достали из-под завалов на шахте в ЛНР

Тело еще одного горняка достали из-под завалов на шахте «Схидкарбон» в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается на сайте информационного центра ЛНР.

На данный момент это уже третий погибший.

«Судьба 14 человек остается под вопросом», — отметил глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов.

Он добавил, что на шахте работают пять звеньев горноспасателей. Проводится дегазация и крепеж отвалившейся породы.

Ранее сообщалось, что при аварии на шахте в ЛНР погибли два человека. ЧП произошло из-за взрыва газа.