Половина россиян не знает, что христиане празднуют на Пасху

Половина жителей России не знает, что на Пасху верующие отмечают воскрешение Иисуса Христа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на порос, проведенный ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 6% россиян думают, что на Пасху отмечают день рождения Христа. 4% респондентов заявили, что Пасха является праздником поминания усопших, а еще 3% считают, что так христиане отмечают окончание поста. 32% участвовавших в опросе признались, что им неизвестно, что верующие празднуют на Пасху.

В телефонном опросе принимали участие 1600 совершеннолетних жителей России, интервью были проведены 24 апреля.

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