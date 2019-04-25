На участке красной ветки метро нет движения поездов

На части Сокольнической ветки столичного метро нет движения поездов, сообщается в твиттере метрополитена столицы.

Как отмечается, речь идет об участке красной ветки между «Парком культуры» и «Спортивной». Сбой произошел из-за инцидента с пассажиром.

«В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении.

Также пассажиров попросили пользоваться «Парком культуры» кольцевой линии, а со станции «Спортивной» ехать по МЦК.

Ранее на синей ветке метро произошел сбой.