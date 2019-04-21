Задержан очередной сбежавший арестант в Тыве

Официальный представитель российского МВД Ирина Волк сообщила, что пойман и задержан седьмой из девяти арестантов, которые совершили побег из изолятора временного содержания в Тыве, передает ТАСС.

По словам Волк, сотрудники полиции задержали мужчину 1985 года рождения.

Ранее сообщалось, что еще двух сбежавших арестантов задержали в Тыве.

Утром 14 апреля двое заключенных с ножом напали на дежурного по ИВС, освободили из камер еще семерых человек и скрылись. После побега и нападения на сотрудника правоохранительных органов возбуждены уголовные дела.