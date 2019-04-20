Более 10 человек погибли в ДТП в Казахстане
Более 10 человек погибли в результате того, что автобус перевернулся на трассе в Казахстане, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.
В МВД рассказали, что среднегабаритный автомобиль столкнулся с припаркованным вдоль дороги грузовиков. Следовавший по трассе автобус, избегая столкновения, пытался объехать ДТП.
«Автобус, избегая столкновения,... совершил опрокидывание», — добавили в ведомстве.
По последним данным, в результате происшествия погибли 11 человек, не менее 30 пассажиров пострадали.
Отмечается, что авария произошла в Жамбылской области на 181 км автодороги Алматы-Ташкент.
Ранее сообщалось, что в Тамбовской области опрокинулся пассажирский автобус.