Более 10 человек погибли в ДТП в Казахстане

Более 10 человек погибли в результате того, что автобус перевернулся на трассе в Казахстане, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

В МВД рассказали, что среднегабаритный автомобиль столкнулся с припаркованным вдоль дороги грузовиков. Следовавший по трассе автобус, избегая столкновения, пытался объехать ДТП.

«Автобус, избегая столкновения,... совершил опрокидывание», — добавили в ведомстве.

По последним данным, в результате происшествия погибли 11 человек, не менее 30 пассажиров пострадали.

Отмечается, что авария произошла в Жамбылской области на 181 км автодороги Алматы-Ташкент.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области опрокинулся пассажирский автобус.