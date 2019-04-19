Мужчин с человеческим скелетом в сумке задержали в Москве

Полицейские в Москве задержали двоих мужчин, у которых в сумке были найдены останки человеческого скелета. Об этом говорится в сообщении на сайте главного следственного управления Следственного комитета (СК) по столице.

По предварительной информации, останки принадлежат мужчине, умершему более года назад.

Отмечается, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 уголовного кодекса России («Убийство»). Для установления причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет.