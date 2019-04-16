Суды Петербурга эвакуируют из-за угроз минирования

В Санкт-Петербурге 11 судов эвакуируют из-за угроз минирования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судов города.

Как отмечается, из-за поступившей недавно информации о заминировании было принято решение эвакуировать Василеостровский районный суд и еще десять районных судов.

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Уточняется, что в январе Россию накрыла волна сообщений и звонков о «минировании». Она затронула разные города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны.

Ранее сообщалось, что самолет эвакуировали в Домодедово после угрозы взрыва.