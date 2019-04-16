За шпионаж против России норвежец получил 14 лет тюрьмы
По решению Мосгорсуда гражданин Норвегии Фруде Берг был приговорен к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже против России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, он собирал данные для Норвежской разведывательной службы.
Уточняется, что дело слушалось в закрытом режиме. Норвежец не признал себя виновным.
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Ранее сообщалось, что Бергу грозит 14 лет колонии.
Он был задержан в России по подозрению в шпионаже. По версии следствия, он собирал информацию о российских подлодках.