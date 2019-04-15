Петербуржец захотел разобрать гранату с дачи и взорвал квартиру

Житель Санкт-Петербурга погиб в результате взрыва неустановленного боеприпаса, произошедшего в его квартире, его сын госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления СК России.

По предварительной версии следствия, мужчины привезли с дачи боеприпас и в квартире попытались его разобрать. При этом источник ТАСС в экстренных службах Петербурга уточнил, что взорвалась граната Ф-1.

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Он добавил, что в квартире взрывом выбило стекла, но конструкции дома остались целыми.

Ранее сообщалось, что украинец попытался продать гранату прохожим.