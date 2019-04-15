Петербуржец захотел разобрать гранату с дачи и взорвал квартиру
Житель Санкт-Петербурга погиб в результате взрыва неустановленного боеприпаса, произошедшего в его квартире, его сын госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления СК России.
По предварительной версии следствия, мужчины привезли с дачи боеприпас и в квартире попытались его разобрать. При этом источник ТАСС в экстренных службах Петербурга уточнил, что взорвалась граната Ф-1.
Реклама
Он добавил, что в квартире взрывом выбило стекла, но конструкции дома остались целыми.
Ранее сообщалось, что украинец попытался продать гранату прохожим.