Жертвами вируса Эболы стали свыше 800 человек в Конго

В Конго от эпидемии вируса Эболы погибли более 800 человек. Об этом сообщает минздрав страны в твиттере.

По данным ведомства, по состоянию на 14 апреля, вылечить от вируса удалось почти 400 человек, однако более 800 жителей скончались.

Отмечается, что всего зарегистрировано 1251 случай заражения, из них подтверждено 1185 случаев.

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Ранее сообщалось, что в Конго за день зафиксировали 15 новых случаев заражения вирусом Эболы.

Лихорадка Эбола, или геморрагическая лихорадка Эбола — это заразное и опасное заболевание. Возбудитель болезни проникает в организм через слизистую дыхательных путей и микротравмы кожи. Инкубационный период составляет от 2 до 21 дня, после чего развивается острая интоксикация. Появляются головная боль, высокая температура, сильная слабость, боль в мышцах, животе, диарея, воспаление миндалин, боль в груди и сухой кашель. Развивается обезвоживание. В крови увеличивается количество лейкоцитов и снижается число тромбоцитов, в результате чего падает свертываемость крови. Это сопровождается кровотечениями по всему организму. От кровотечений, как правило, на второй неделе больной умирает.