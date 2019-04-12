Забитого камнями до смерти мужчину нашли на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы в пойме реки нашли тело избитого до смерти мужчины, передает агентство «Москва».
с сообщением об обнаружении трупа обратились прохожие.
«Под железнодорожным мостом, в пойме реки Ичка, обнаружен труп мужчины с ушибленными ранами головы. С места происшествия изъяли предполагаемые орудия преступления — три окровавленных камня, а также рюкзак, ботинки, документы и 500 рублей», — сообщил источник в правоохранительных органах.
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Погибшим оказался гражданин Киргизии 1990 года рождения.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.