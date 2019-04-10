Названа основная версия причины взрыва в доме в Екатеринбурге

Стала известна основная версия причины взрыва в жилом в доме в Екатеринбурге, пишет E1.ru.

Как отмечается, инцидент мог произойти из-за самогонного аппарата, который был обнаружен в квартире. Также рассматривается версия того, что причиной взрыва могла стать установка для нагрева натяжных потолков.

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В настоящее время на месте происшествия работают следователи, а также пиротехники.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в жилом доме в Екатеринбурге. Пострадали два человека. После взрыва из здания были эвакуированы 20 человек, в том числе восемь детей.