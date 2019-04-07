Увеличилось число пострадавших из-за взрыва в Тбилиси

Министр здравоохранения Давид Сергеенко заявил, что увеличилось количество пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Тбилиси. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, жертвами взрыва стали восемь человек.

Он добавил, что у двух пострадавших ожоги дыхательных путей, у остальных — состояние средней тяжести.

Реклама

Ранее сообщалось, что из-за взрыва пострадали три человека. Их срочно госпитализировали.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.