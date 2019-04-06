Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Согласно данным на 10.05, во Внуково задержано семь рейсов и два — отменено. В аэропорте Домодедово задержано четыре рейса и семь отменено.
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Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали шесть рейсов.
Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.
Ранее сообщалось, что в Москве в субботу ожидается до +8°С.