Греческий суд объявил о перерыве по делу россиянина Винника

Суд в Греции не смог решить, что делать с россиянином Александром Винником, арестованным в стране в 2017 году, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя суда города Пирей.

Отмечается, что следующее заседание по делу Винника состоится 11 апреля.

Ранее россиянина Винника перевели в спецбольницу после голодовки.

Александр Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу.