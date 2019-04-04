Экстренно эвакуируют Казанский вокзал в Москве

Источник в экстренных службах проинформировал о том, что правоохранительные органы занимаются проверкой сообщения о «минировании» Казанского вокзала. Об этом сообщает ТАСС.

По словам источника, об этом стало известно после получения анонимного сообщения о том, что один из поездов на Казанском вокзале заминирован.

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Уточняется, что в настоящее время на вокзале проводится эвакуация.

Ранее сообщалось, что людей из гостиницы «Украина» в Киеве экстренно эвакуировали.