Экстренно эвакуируют Казанский вокзал в Москве
Источник в экстренных службах проинформировал о том, что правоохранительные органы занимаются проверкой сообщения о «минировании» Казанского вокзала. Об этом сообщает ТАСС.
По словам источника, об этом стало известно после получения анонимного сообщения о том, что один из поездов на Казанском вокзале заминирован.
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Уточняется, что в настоящее время на вокзале проводится эвакуация.
Ранее сообщалось, что людей из гостиницы «Украина» в Киеве экстренно эвакуировали.