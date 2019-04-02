Названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга

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При взрыве в Военно-космической академии им. Можайского в Петербурге сработало взрывное устройство мощностью до 500 г в тротиловом эквиваленте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Источник добавил, что, по мнению экспертов, бомба состояла из бризантного вещества пластит и часового механизма.

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В настоящий момент представители спецслужб изучают место инцидента, отметил источник.

Ранее источник в силовых кругах заявил, что двое пострадавших при взрыве в Военно-космической академии им. Можайского находятся в тяжелом состоянии.