Дело о покушении на убийство возбудили после взрыва в академии Петербурга
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство после взрыва в Военно-космической академии им. Можайского в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным следствия, при взрыве пострадали четверо военнослужащих.
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Как отмечается, происхождение сдетонировавшего предмета пока неизвестно.
В настоящее время следователи работают на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что взрывом в военной академии Петербурга заинтересовалась прокуратура.