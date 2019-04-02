Дело о покушении на убийство возбудили после взрыва в академии Петербурга

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство после взрыва в Военно-космической академии им. Можайского в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, при взрыве пострадали четверо военнослужащих.

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Как отмечается, происхождение сдетонировавшего предмета пока неизвестно.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что взрывом в военной академии Петербурга заинтересовалась прокуратура.