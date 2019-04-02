Взрывом в военной академии Петербурга заинтересовалась прокуратура
Военная прокуратура Ракетных войск стратегического назначения проводит проверку по факту взрыва в Военно-космической академии им. Можайского в Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что военная прокуратура РВСН проверяет, как соблюдается законодательство, которое направлено на охрану жизни и здоровья военных.
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По данным агентства, в настоящее время на месте происшествия находится заместитель военного прокурора 83-й военной прокуратуры гарнизона, который координирует работу экстренных служб и правоохранителей.
Ранее в Минобороны сообщили, что в Военно-космической академии им. Можайского сработало взрывное устройство.