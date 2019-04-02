Десятиэтажка загорелась на севере Москвы

На севере Москвы около станции метро «Сокол» произошло возгорание в жилом десятиэтажном доме, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Отмечается, что пожар произошел в здании по адресу Ленинградский проспект, 75Б. Источник рассказал, что огонь охватил шесть балконов с 7-го по 9-й этаж.

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В настоящий момент площадь возгорания составляет 60 кв. м.

Источник добавил, что в результате пожара как минимум один человек пострадал, еще пятеро были спасены.

Ранее сообщалось, что гранаты и оружие нашли на месте пожара в Москве.