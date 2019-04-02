Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

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Почти половина россиян считает, что России и Белоруссии не следует образовывать единое государство, следует из опроса ВЦИОМ, с которым ознакомились «Известия».

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.

Авторы исследования подчеркнули, что 51% опрошенных впервые услышали о дискуссиях России и Белоруссии по созданию Союзного государства.

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Также из опроса следует, что 30% респондентов считают текущие отношения стран нормальными и спокойными, 22% назвали их дружественными, а 15% охарактеризовали бы их как хорошие и добрососедские. При этом 9% заявили о напряжении в российско-белорусской политике, а 1% респондентов усмотрел враждебность между двумя странами.

Ранее сообщалось, что Белоруссия получит от Москвы $600 млн на погашение выданных Россией займов.