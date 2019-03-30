МЧС спасло 89 рыбаков в Финском заливе

Спасатели доставили на берег со льда Финского залива в Петербурге 89 рыбаков, оказавшихся в опасном положении, сообщает РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что несмотря на все предупреждения, несколько десятков рыбаков вышли на лед Финского залива.

«Погодные условия способствуют интенсивному разрушению ледового покрова, в связи с чем несколько десятков любителей зимней рыбалки оказались в опасном положении на льду Финского залива. К ним на помощь были отправлены судна на воздушной подушке, которые благополучно доставили на берег 89 рыбаков», — говорится в сообщении.

Спасатели призывают петербуржцев и гостей города не выходить на лед водоемов.