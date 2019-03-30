Тайна появления телефонов с Гарфилдом на пляжах Франции разгадана спустя 35 лет

В Бретани спустя 35 лет разгадали тайну появления на пляжах телефонов с изображением героя мультфильмов кота Гарфилда. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, фрагменты аппарата появлялись на живописном побережье Ируаза, но никто не мог понять их происхождение. Эта загадка не давала покоя жителям на протяжении огромного количества времени.

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В материале говорится, что телефоны появились, вероятнее всего, с потерянного контейнера, который, предположительно, упал с грузового корабля в 1983 году. Его нашли в глубоком ущелье.

Однако подчеркивается, что тайна разгадана лишь частично, и в данный момент точно неизвестно, откуда взялся контейнер и что с ним произошло.