Двое голых британцев выжили в джунглях без еды

Двое студентов из Великобритании решили проверить свои силы и провести три недели в джунглях Малайзии без еды и одежды. Об этом сообщает The Mirror.

Как отмечается, двое парней взяли с собой мачете, кремень, противомоскитную сетку, металлический горшок с водой, аптечку и камеру.

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Однако жизнь в джунглях оказалась не столь легкой: через пару часов у студентов полностью закончилась вода, затем один из парней порезался. Поскольку кровь остановить не получилось, приятели были вынуждены обратиться в больницу. После инцидента студенты вернулись в джунгли еще на 18 дней.

По данным издания, оба парня похудели за три недели на десять килограммов. Причем порой они теряли сознание от голода и усталости.

По большей части рацион молодых людей состоял из насекомых и ягод, а ночевали они под проливным дождем.

После эксперимента студенты отдыхали несколько дней в столице Малайзии, питаясь бургерами, пиццей и чипсами, а затем полетели домой.