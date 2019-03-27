Китаянка забеременела одновременно от двух мужчин

В Китае женщина родила двойняшек, у которых оказались разные отцы. Об этом сообщает Strait Herald.

Как отмечается, муж китаянки заподозрил жену в неверности из-за того, что один из его сыновей не похож на него. Тогда они провели ДНК-тест, который показал, что у одного из мальчиков другой отец.

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Сначала женщина обвинила супруга в фальсификации результатов анализа, однако позже призналась, что изменила ему.

Узнав это, мужчина заявил, что он будет растить лишь своего биологического сына.

По данным издания, оплодотворение двух или более яйцеклеток сперматозоидами разных партнеров встречается преимущественно у животных. У людей это явление обнаруживается крайне редко.

Ранее сообщалось, что в Колумбии женщина родила дочь с близнецом-паразитом внутри.