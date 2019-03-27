Средь бела дня неизвестный с пистолетом ограбил прохожего в метро

На станции «Войковская» Московского метрополитена неизвестный совершил разбойное нападение на пассажира, передает агентство городских новостей «Москва».

Сообщается, что нападение произошло днем 26 марта.

«На станции метро «Войковская» Замоскворецкой линии неизвестный, угрожая мужчине 1982 года похожим на пистолет предметом, открыто похитил у него сумку, в которой находились 15 тыс. руб., $400 и мобильный телефон», — сообщили в ГУ МВД России по столице.

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Отмечается, что ущерб составил почти 70 тыс. руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело о вооруженном разбое.