Генсек ООН: жертвами циклона «Идай» стали 700 человек

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что из-за циклона «Идай» в Малави, Мозамбике и Зимбабве погибли более 700 человек, передает ТАСС.

Также он добавил, что еще сотни числятся пропавшими без вести.

До этого стало известно, что некоторые тела жертв были обнаружены плавающими вдоль рек.

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Циклон разрушил некоторые дома, мосты, также из-за него произошли перебои с подачей электроэнергии и размыты дороги. Он обрушился на центральную часть Мозамбика 15 марта.

Ранее сообщалось, что возросло число погибших из-за циклона «Идай» в Зимбабве.