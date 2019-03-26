Башкирские врачи посмеялись над средней зарплатой по больнице

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В ходе посещения членом Совета по правам человека (СПЧ) Наталии Евдокимовой Салаватского роддома смех медиков вызвала названная руководством средняя зарплата. Об этом сообщает портал ProUfu.

Директор роддома Альбина Фатыхова по просьбе представителя СПЧ отчиталась о зарплатах.

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«Зарплата у врачей в роддоме 61 тысяча, две десятых. Это средняя. У неонатологов – 66,5. У акушерок – 35,4. У детских медсестер – 29,5. У младшего медперсонала – 21,3», – заявила Фатыхова.

Присутствующие в зале медики встретили цифры аплодисментами и смехом.