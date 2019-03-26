После сообщений о бомбах эвакуировали ратуши в шести городах Германии

В Германии была проведена эвакуация ратуш в шести городах после того, как поступили сообщения об угрозах. Об этом пишет Die Welt.

Отмечается, что речь идет о таких городах, как Нойнкирхен, Рендсбург, Аугсбург, Кайзерслаутерн, Хемниц и Гёттинген. Сообщения о заложенных в зданиях бомбах поступили по почте. После получения сообщений на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, находившиеся в зданиях люди были эвакуированы. В настоящее время проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Германии здания пяти немецких земельных судов были эвакуированы из-за угрозы взрыва.